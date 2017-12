Kõige loetumad arvamuslood 2017. aastal: ei saa me läbi Taavita

1. Vahur Kersna «PR-kirstul 15 meest, hoirassaa ja sada šampust!»

Luisa ja Taavi Rõivase pulmad. | FOTO: Madis Sinivee

Ekspeaminister Taavi Rõivas võttis superstaar Luisa Värgi kära ja müra saatel naiseks. Kõik on väga tore, kuid nn sajandi pulm räägib meile üht-teist tänasest Eestist, kirjutab telemees Vahur Kersna.

...

2. Andres Kuusiku «RMK ajab lapsed enne jõule nutma»

Tihnik või noorendik? Selgus, et siit kuuske võtta ei tohi. | FOTO: Andres Kuusik

Lastega jõulupuud tooma läinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse õppetooli juhataja Andres Kuusik naasis riigimetsast trahvisüüdistuse, nutvate laste ja mõtlema paneva kogemusega.

...

3. Mario Ojalo «Politsei, tänan, et aitate mind tappa»

Me kõik oleme näinud politseivideoid, kus tagaajamised lõpevad ränga avariiga. Mis meil viga on? Kas oleme hullud, et seda teeme ja tolereerime, küsib kogenud mootorrattur Mario Ojalo.

...

4. Siiri Sisaski «Jean-Claude Junckerile: asjad käivad siin kahjuks teisiti»

Jean-Claude Junckeri ja Jüri Ratase ühine pressikonverents Tallinnas. | FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Jean-Claude Juncker tervitas eesti rahvast sõnadega, mis tulid tal südamest. Ja see on temast väga kena. Kahjuks ei ole kõik nii, nagu talle näib, eriti seestpoolt vaadates, kirjutab laulja ja muusik Siiri Sisask.

...

5. Kätlin Konstabeli «Kes on mõjukaid Eesti inimesi veedelnud kaunis Anna tegelikult?»

See foto oli Anna Facebooki ja LinkedIni profiilipilt. | FOTO: Erakogu

Ta kontaktide seas oli kaksteist riigikogulast, paar suursaadikut, inimesi kaitse-, välis- ja majandusministeeriumist, kaitseuuringute keskusest, IT ettevõtetest ja kõrgkoolide juhtkondadest, ajakirjandusest. Vähem kui ööpäevaga sai Anna kübersõbraks 200 inimesega. Anna Malvaraga on paraku aga seotud üks tõsine probleem, kirjutab psühholoog Kätlin Konstabel.

...

6. Postimehe juhtkiri «Piinlik koonerdamine rahvusliku väärtusega»

XII noorte laulu-ja tantsupidu «Mina jään» | FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Kui meil on laulupeo näol üritus, millel on hindamatu riigisisene ja ka riigiturunduslik mõõde, siis ei sobi närutada, leitakse Postimehe juhtkirjas.

...

7. Vahur Kersna «Soolikad aurama? Mõtteid Taavi Rõivase skandaalist»

Taavi Rõivas | FOTO: Illustratsioon: Andrus Peegel

Taavi Rõivase skandaali sisu, tähendus ning teema on vastutus ja usaldus, kirjutab ajakirjanik Vahur Kersna. Mida sellest kõigest õppida? Kas peategelasele antakse uus võimalus ja kui, siis millistel tingimustel?

...

8. Lugeja kiri «Ärge uskuge Loone juttu!»

Punaarmeelased | FOTO: Scanpix

«Kuidas saab üks eesti naine rääkida seda, millest ta midagi ei tea. Soovin, et need, keda siis veel polnud, ei usuks selle naise juttu,» seisab Postimehe arvamustoimetuse poole pöördunud Eesti «vabastamist» pealt näinud vanaproua kirjas, milles kritiseeritakse Oudekki Loonet (Keskerakond).

...

9. Lugeja kiri «Milline nuhtlus on juhiloa tegemine»

Autoregistrikeskuse auto | FOTO: Sander Ilvest / Postimees

Riikliku sõidueksami kõrge läbikukkumisprotsent ei ole ilmselt mingi uudisteema. Esimesel korral läbib eksami umbes pool proovijatest; ka maanteeameti sõnul on tegu tõsise probleemiga. Miks on siis juhiloa tegemine praegu nii keeruline? Vanemal generatsioonil omal ajal sellega küll raskusi polnud, kirjutab Tallinas elav 20ndates eluaastates neiu (nimi toimetusele teada).

...

10. Anneli Talviku «Miks me ei räägi meditsiinis asjadest nii, nagu need on?»

Perearst Anneli Talvik | FOTO: Alar Truu / Õhtuleht

Arstid üle töötanud, tülpinud, suhtlemisest küllastunud ja pinges. Eesti meditsiinisüsteemis on kuningas alasti, kirjutab perearst Anneli Talvik.

...

11. Maarja Vaino «Presidendi sõna»

President Kersti Kaljulaid | FOTO: Meelis Meilbaum

Kahju küll, aga kui ametisse vannutamisel võrreldi Kersti Kaljulaidi Kõrboja Annaga, siis mulle meenutab ta üha enam printsess Hernetera, kellele ei sobi kord üks, siis jälle teine asi. Naisena ei näe ma tõesti meelsasti, et president kinnistab oma käitumisega pirtsaka tüdruku stereotüüpi, kirjutab kolumnist Maarja Vaino.