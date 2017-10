Vahur Kersna: soolikad aurama? Mõtteid Taavi Rõivase skandaalist

Keset neljapäevaõhtust meediaeetrit täitnud massiivset häma tunnistas peatoimetaja Urmo Soonvald «Aktuaalses kaameras», et nende lehes avaldatu oli vaid jäämäe veepealne osa. Mille järele see lõhnab? Mida võib järjekordse muinasjutu kildudeks kukkumisest häiritud avalikkus veel oodata, loota, karta? Või mis hoopis olulisem – mida sellest kõigest ühel päeval õppida? Seda muidugi, et võõrastega tantsides ei tohiks abieluinimesed olla lähedases kontaktis. Aga veel?

Et pill tuleb pika ilu peale. Et süüdi on alati teised. Et verejanu on meediale olemuslikult omane. Et ei tohi vahele jääda. Et the truth is somewhere out there. Jne, lõputult.

Nii nagu igast tõeliselt heast muinasjutust, õngitseb igaüks sellestki loost välja just teda kõnetava moraali ja õppetunni.

Kas harakiri päästab?

Kunagi öeldi: «Raha kadunud, vähe kadunud. Tervis kadunud, palju kadunud. Au kadunud, kõik kadunud.» Siit lõpetuseks küsimus, mis puudutab eelkõige skandaali peategelast ja tema lähedasi, kuid viitab ka ühiskonna moraalsele olekule: kas on võimalik elu peale elu?

Kui Taavi Rõivas kuuluks samuraikultuuri, poleks meil põhjust tema tuleviku pärast muretseda. Õhtumaine tsivilisatsioon pakub küürakatele haua kõrval õnneks alternatiive. Lootus, et harakiri piirdub poliitilise vastutuse võtmisega, ei pruugi avalikkuse ja meedia verehimu seekord aga rahuldada.

Samas, Eesti intellektuaalset ressurssi arvestades pole kindlasti mõistlik kõrgeltkoolitatud spetsialiste külma kõhuga üle parda merre heita. Patukahetsejatele tuleb anda võimalus ümbersünniks.

Selles loos ehk piisaks, kui peategelane mõneks aastaks ööklubidest hõredasse Lõuna-Eestisse asumisele saata. Lisaks võiks ta paranduslike tööde korras osaleda vapinäona EASi järgmises üldrahvalikus suurkampaanias «Ära lase purjus sõpra ahistama!».