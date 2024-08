FOOKUS Keelenõuete nullimine viiks meid keelepoliitiliselt Brežnevi aega

On küll täiesti õige, et eksistentsiaalne lootusetusetunne (tulgu see siis ettekujutusest, kuidas kliimamuutus muudab elu maakeral põrgulikuks või sellest, et eestlus on nagunii määratud peatsele hukule) ei soodusta rahvuslikku kestmist. Sama rumal on aga muinasjutust tuntud kahe põrsakese laadne uljus tuleviku suhtes. Nii võib end avastada olukorrast, kus midagi parandada on juba hilja.