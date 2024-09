Rainer Saks Venemaal on vastukäik liitlaste kaugrakettidele, millega Ukraina tohib nüüd rünnata

The Guardiani andmetel lubas Suurbritannia tulistada nende tarnitud rakette (peamiselt Storm Shadow) sõjalistele sihtmärkidele Venemaal. Meediasse ilmunud info põhjal näib, et USA on põhimõttelise otsuse langetanud, kuid selle avaldamine võtab veel aega. Venemaa presidendi kõneisik tuli appi ja teatas: USA on juba langetanud otsuse anda luba kasutada oma rakette rünnakutes Venemaa territooriumil. Tegemist on infosõja klassikalise elemendiga. Venemaa soovib võtta USA ametnikelt võimaluse tulla välja mõne jõulise avaldusega. Lisaks mängitakse otsustusprotsessi konarustele USA administratsioonis. Kuna lõplik otsus on USAs veel vormistamata, oli lootus, et mõni ametnik lükkab Venemaa teavituse ümber ja seeläbi suureneks segadus meediaruumis ning mulje USA ebakindlusest süveneks.