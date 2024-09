HANNES TOOMSALU Peaasi, et Ukrainale nööri kaela ei pandaks ega sünniks järjekordset «Minski lepingut»

Samuti on jõgede ja kanalite vesi madalseisus ning kui kaldad võimaldavad, saab neist ujuva ja augustamata soomukiga lihtsalt üle. Rasputitsa jõuab kohale novembris. Seega on oodata, et oktoobri lõpuni jätkuvad Venemaa rünnakud, kus kasutatakse ka soomustehnikat. Samas pole need soomusrünnakud olnud eriti edukad, vaid edu toob neile väikeste üksuste taktika – ühe soomuskolonni asemel peavad ukrainlased jagama oma vähesed ressursid mitme sihtmärgi vahel ning selle tulemusena lipsab ikka mõni läbi ja kindlustub uuel positsioonil. Ning siis saadetakse positsioonile soomuk, mis aitab seda kaitsta oma relvastusega.