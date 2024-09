VAMBOLA PAAVO Kärpekarussellil kärpimine on näiline. Laristamine jätkub

Pidevalt uute maksudega lajatades kriisist välja ei roni. Tuleb hoogustada tarbimist, et rahvalt raha kätte saada, mitte hindu ja aktsiise tõstes. Reaalsus on see, et aasta pärast tõttavad need, kes elavad Pärnu-Tartu joonest lõuna pool, ostlema Lätti ja raha voolab oma majanduse toetamise asemel naabritele.