Kert Valdaru Välismaalaste importimine Eesti vanglatesse toob kaasa lahendamatud probleemid

Hea uudis on see, et meie vanglates on vähe vange. Halb uudis on aga see, et riigil pole enam piisavalt raha senise heaolu hoidmiseks. Justiitsministeeriumil on välja pakkuda lahendus – importida Eestisse teistest riikidest vange ja küsida selle eest raha välispartneritelt. Kuid ükski rahasumma ei suuda heastada võimalikke ohtlikke tagajärgi, kui riskid realiseeruvad. Suuri ohte on rändeekspert Kert Valdaru (RE) sõnul vähemalt viis.