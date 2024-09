MART KULDKEPP Venemaa püüab ära kasutada lääne suunamudijaid

On ilmne, et sarnaselt 2016. ja 2020. aastaga on Kremlil ka seekord plaanis USA valimistulemusi mõjutada ning selleks mõeldud ressursid on tõenäoliselt oluliselt suuremad kui eelmistel kordadel. See on muidugi mõistetav, sest praegu on Venemaa jaoks kaalul erakordselt palju.