TEET KORSTEN Superkangelase Jana Toomi imevõime

Kui kõigil koomiksite imemeestel on vähemalt üks talle ainuomane imevõime, siis sarnaselt nendega on Jana Toomi omaks ilmselt legitimeerimisvõime. Paljudel koomiksikangelastel on ka oma nõrkus, nö Achilleuse kand. Toomi Achilleuse kannaks oleks tal järele lohisev langevari. Paraku on selle langevarjuga nii, nagu on tuntud Stirlitzi anekdoodis.