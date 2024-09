Kui toona andis valitsejate võhiklikkust võõra võimu kraesse keerata, siis nüüd see võimalus puudub, sest valijate enamus on ise vabadel valimistel just sellise otsuse langetanud. Pole erilist vahet, kas tegemist on riikliku- või munitsipaaltasandiga, mõlemal juhul käib uutmine täie auruga. Harukordse osavusega osatakse kihva keerata ka need süsteemid, mis varemalt üsna korralikult funktsioneerisid. Võtame kasvõi pealinna liikluskorralduse.