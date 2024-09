JUHTKIRI Trumpi ja Harrise tuleproov

Viimase teemaga seoses suutis televaatajaid üllatada siiski Trump, kes väitis, et Springfieldis Ohio osariigis söövad toimetulekuraskustes immigrandid hädaga lemmikloomi. Saatejuhid edastasid seepeale sõnumi kelleltki Springfieldi omavalitsustegelaselt, kelle sõnul ei saa ta sellist fakti kinnitada, mille peale Trump omakorda väitis, et nii see kahjuks siiski on ja omavalitsustegelane ei tea asja.