KRISTJAN JÄRVAN Valitsuserakonnad külvavad eelarvepaanikat

Kõige suurema faktivea teeb Peter Lõhmus väites, et kui riigieelarve tasakaalu on järgnevatel aastatel vaja parandada 3-4 protsenti SKP-st, siis see on samas suurusjärgus sellega, mida Kreeka pidi tegema aastatel 2010-2016. Võrdlus on karm, sest Kreeka pidi toona võlgade katteks müüma sadamaid ja lennujaamu. Tegelikult näitavad andmed - mida eelarvenõukogu esimees võiks ju ometi teada – hoopis midagi muud.