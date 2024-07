Äsja tähistasime Järva-Jaani Vanatehnika varjupaiga loomise 20. aastapäeva. Nende aastate jooksul oleme suutnud koguda 597 erinevas seisundis sõidukit ja haagist. Tunneme heameelt, et meie vastu on huvi tuntud lähemalt ja kaugemalt.

Ainuüksi viimase kolme aasta jooksul on meid külastatud 58-st maailma eri riigist! Olgugi, et arvamusi meie kummalise hobi suhtes on erinevaid, teevad siiski rõõmu südantsoojendavad sissekanded meie vanatehnika muuseumikeskuse külalisteraamatusse ja siirad tänusõnad.