AJALUGU Riigivanem Strandman, kes otsustas Eestis surra

Eesti riigivanemate lugu on kirjutatud suuresti «kahe suure» põhjal, kui mõelda kas või Märt Raua raamatule «Kaks suurt: Jaan Tõnisson, Konstantin Päts ja nende ajastu». Ülekohtune on see kindlasti Otto Strandmani suhtes, kes oli Eesti Vabariigi esimene peaminister ja esimene Riigikogu esimees. Ta oli vaieldamatult Eesti omariikluse idee üks peamisi tõstatajaid ja alustalasid.