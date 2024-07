URMAS REINSALU Maksusegadus ehk kõik maksud võivad tõusta

Selle avas senine koalitsiooni maksuideoloog Mart Võrklaev uue maksu väga selge visiooniga ERRis: «On see siis tulumaks, on see käibemaks, on see midagi veel laiapõhjalisemat. Aga kokkuvõttes saab seda ikkagi koguda kas erinevatel tuludelt või siis tõesti käibelt. Sõltuvalt sellest, kas see on eraisik, ettevõte ja nii edasi. Et see tuleb koalitsioonis kokku leppida.»