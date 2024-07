Mart Rannut Võimalik vaid Ida-Virus: haritud õndsas ükskõiksuses

Üle poole neist on vene emakeelega, põhiliselt Narvast ja mujalt Ida-Virumaalt, kuigi eesti emakeelega sisseastujate osakaal pidevalt suureneb. Samas on venekeelsete keeleoskus läinud oluliselt paremaks — enamik laseb jutul voolata, mis sest, et tüüpvigu tehakse rohkesti. Sisuliselt on aga kultuuripiir nende kahe rühma vahel siiani märkimisväärne.