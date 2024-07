MART KULDKEPP Venemaa suurim sõjasaladus on paljastumas

Sõja praeguses faasis torkab silma Venemaa võimetus Harkivi suunal edu saavutada, mille taga on Ukraina kaitseväe leevenema hakanud laskemoonapuudus ning saadud luba kasutada lääneriikide tarnitud kaugtäppisvõimekusi Vene territooriumi vastu. Selles valguses on mõneti paljastumas Venemaa suurim sõjasaladus, mis on ühest küljest küll täiesti ilmne, kuid mille varjamiseks töötab iga päev tohutu propagandaaparaat: nimelt et Vene sõjalised ressursid ei ole lõputud ning praeguse intensiivsusega konfliktis pole võimalik kõike käigult taastada isegi mitte Iraani ja Põhja-Korea abiga.

Seda kinnitab ka Ungari peaminister Viktor Orbáni äsjane rahupakkumine Ukrainale, mis pole ainult tema enda isiklik initsiatiiv, ja mis Ukraina poolt muidugi kohe tagasi lükati. Nii Orbáni kui ka muudes kanalites levitatav narratiiv, et Venemaa on kahtlemata sõda võitmas, Ukraina võit on nagunii võimatu ja praegu on viimane võimalus – loomulikult Venemaa tingimustel – rahu teha, saab tähendada ainult seda, et Venemaa on raskustes, kuna vastasel juhul poleks agressorriigil oma algatatud sõjas mingit «rahu» tarvis.