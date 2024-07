Kokkuvõttes tehakse selliseid erineva sisuga ettepanekuid selleks, et genereerida meediamaastikul müra ning jätta ähmast üldmuljet, et Venemaa soovib sõda lõpetada. Ühtpidi võideldakse sellega Ukraina rahukonverentsi protsessi vastu. Ukraina president rõhutas eile, et Venemaa peab osalema järgmisel konverentsil. Teistpidi soovib Venemaa lõhkuda Ukraina toetamise protsessi, mis järjest rohkem on omandamas pikaajalisemat iseloomu. Oma rahuretoorikat toetatakse uudisvooga edusammudest rinnetel.