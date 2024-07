RAINER SAKS Ringlevad spekulatsioonid Moskva uuest rahuplaanist

Selle plaani punktid pakuvad Ukrainale võimalust rääkida läbi Hersoni ja Zaporižžija oblasti okupeeritud alade tagastamise üle, kuid nõuavad täielikult Luhanski ja Donetski oblasti alade loovutamist. Ukraina peaks loobuma NATOst, aga võib liituda Euroopa Liiduga, piirama oma armee suurust. Võimatu on niisama, ilma osapoolte ametlike kommentaarideta hinnata selle dokumendi autentsust. Seesuguste mõtetega on Vene meediaruumis varemgi mängitud ning kui oletada, et Venemaa juhid on hetkel valmis nendest punktidest läbirääkimistel lähtuma, võib midagi järeldada.