Peeter Espak Kingo-Võrklaeva sündroom Eesti erakonnapoliitikas

Ühtlasi aga tõi Meri välja ka Pätsi ja tema ringkonna «valla tasemel mõttemaailma» olemuse. Motiivi, mis käis Meri mõtetest läbi üpriski sageli. Otsene tsitaat intervjuust, kus ta kritiseeris Eestis pärast suurt majanduskriisi esilekerkinud kõva käe ihalust, kõlas nii: «Nii suutis Eesti majanduskriisi tagajärjed üsna kiiresti kõrvaldada, kuid kõva käe kiusatus maksis tugevasti kätte, me kaotasime sõltumatuse. See muhe, aga vallavanema poliitilise instinktiga mees, Konstantin Päts, nagu kõik liidrid, kellele on antud ebamäärase tähtajaga võim, ei raatsinud õigel ajal rongilt maha astuda. Ka võttis ta enda ümber tööle inimesi, kes temaga ei vaielnud. Riigi puhul on see riigi loojangu algus. Eesti 1939. aasta vead olid eelmiste vigade parandamatu ja paratamatu tulemus.»