Ukraina kaitsevägi andis teada, et nende andmetel on Venemaa koondanud Ukrainaga põhjapool piirnevate Belgorodi, Kurski ja Brjanski oblasti territooriumitele ca 19 000 sõdurit koos tehnika ja suurtükiväega.

Viimase nädala jooksul on mõnevõrra intensiivistunud Vene suurtükiväe tegevus nendel aladel ning tulistatakse Ukraina asulaid Harkivi, Sumõ ja Tšernihivi oblastite Venemaa piiriäärsetel aladel. Selliste rünnakute arv on praegu siiski üldiselt väiksem kui 2022. aasta lõpul ja 2023. aasta alguses. Ka Ukraina suurtükivägi vastab Vene rünnakutele, nii et Venemaa on sunnitud oma vägedega ka siin manööverdama.