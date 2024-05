ERKKI KOORT Kõik eeldused järgmiseks Gruusia-Venemaa sõjaks on juba loodud

Nagu teada algasid rahutused peamiselt seetõttu, et valitsev partei Gruusia unistus soovib võtta vastu välisagentide seaduse. Kui alguses saladuses hoitud plaan, välja tuli ja proteste põhjustas, ehmatas see ära valitsuse ning parlamendi, sest rahutused algasid spontaanselt. Nüüd, kus seaduseelnõu on parlamendis, on protestide organiseerimisse rohkem panustanud ka opositsioon. Samas on opositsioon nõrk ja lõhestunud ning osaliselt ka kontrollitav.