Eestlased kohtusid dalai-laamaga Indias Dharamsalas, kus on Tema Pühaduse residents. Seal asub ka Tiibeti pagulasvalitsus, kes ootab Eestilt endiselt rohkem toetust. Mida dalai-laama rääkis ja mis on kõige põletavamad probleemid?

Penpa käis mõne kuu eest Tallinnas ja ta on igati «meie mees», kes teab, et Venemaa ja Hiina on ühe ja sama suure kurjuse kehastused. Ta ütleb, et kui see maailmale järjest selgemini kohale jõuab, siis on Tiibetil aeg endale Euroopas rohkem toetust otsida.