Jüri Reinvere Lääne ühiskond on nagu halb abielu: koos olla ei taheta, kuid lahku minna ka ei saa

Saksamaal ehmatas vanemat põlvkonda äsja avaldatud uuringute tulemus: noorsugu ei usu enam tulevikku, vähemalt mitte heasse tulevikku. Üle poole ei usu, et neil on võimalik hankida elu jooksul talutav elamispind, ükskõik, kas ostes või üürides. 60 protsenti noorsoost on kindel, et neil tuleb elus reaalselt kokku puutuda sõjaga. Üle kahe kolmandiku oli kindel, et lähemas või kaugemas tulevikus seisab ees majanduslik kollaps, millest enam ei toibuta.