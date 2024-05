Martin Ehala Üks soosegaduse põhjuseid on äraspidine hoolivus

Transsoolisuse teema on siiani ülimalt politiseeritud, mistõttu paljud arstid, poliitikud, haridusametnikud ning lapsevanemad pole julgenud vastu hakata seisukohale, et lapsi tuleb toetada nende soovis vahetada oma sugu. Dr Cass on oma aruandes jõudnud aga järeldusele, et on vale julgustada lapsi ja noori ette võtma «sotsiaalset soovahetust», st julgustada neid käituma ja riietuma vastassoo kommete kohaselt, nõudma vastassoo riietusruumide ja tualettide kasutamist koolis, vahetama eesnime ja nõudma enda kohta vastassoo asesõnade kasutamist (see õnneks eesti keele puhul võimatu).