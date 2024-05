Rainer Saks Putin kohtus kunagise ihukaitsjaga, et võimuvertikaalis tasakaalu luua

Venemaa president Vladimir Putin korraldas eile kohtumise praeguse Tuula kuberneri Aleksei Djuminiga. Tegemist on Venemaa presidendi kunagise ihukaitsjaga, kes on olnud hiljem ka asekaitseminister. Selle kohtumise mõte on Moskva eliidi arvates ainult selles, et vahetada välja praegune kaitseminister Sergei Šoigu. 7. mail toimub presidendi uue ametiaja alguse tseremoonia ning ühtlasi oodatakse kas samal päeval või vahetult peale seda muudatusi valitsuse kooseisus. Pigem tuleb selle prognoosiga nõustuda. Igal juhul on Venemaa president pidanud vajalikuks asuda looma mingit uut tasakaalu oma võimuvertikaalis.