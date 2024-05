Ehkki toomingas on esimesi põõsaid, mis kevadel lehte lööb, ei suuda ta veel ööbikut täielikult varjata.

Vanarahvas teadis, et ööbik toob öösooja. Koos püsivama soojaga jõudsidki Eestisse paljud putuktoidulised rändlinnud, nende seas ka ööbik. Õigem olekski öelda, et öösoe toob ööbikud, neil on kombeks rännata öösiti.