TTÜ professorid Kõige kõrgema palgaga insenerialadel on ka suurim töökäte puudus

Tallinna Tehnikaülikool seadis kuus aastat tagasi sihi, et magistriõppe lõpetajate palgatase oleks vähemalt 1,65 korda suurem Eesti keskmisest. Tänaseks on see 1,71 Eesti keskmist. Sellist või suuremat palka teenib enamik insenerivaldkonna lõpetajatest, sealhulgas tööstuse, tootmise, ehituse, elektri- ja soojusenergeetika ja teedeehituse vilistlased. Paradoksaalselt on just nendes sektorites töökätest suurim puudus.