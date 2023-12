Ukraina kaitseväe juhataja Valeri Zalužnõi kommenteeris eraldi selleks korraldatud pressikonverentsil omalt poolt uut mobilisatsiooni seaduseelnõud, mis liikus menetluseks valitsusest parlamenti. Tema väitel tegi Ukraina kindralstaap ettepaneku mobiliseerida täiendavalt pool miljonit meest järgmisel aastal tulenevalt sõja senisest kulgemisest. Ta leiab, et see on võimalik juhul, kui teenistuses viibitakse 36 kuud ning sealjuures ei teki rindel mingeid väga tõsiseid probleeme.

Kindralstaabi ülema sõnu tuleks tõlgendada selliselt, et praegu mobiliseeritud ja sõdivaid võitlejaid saaks demobiliseerida alates 2025. aastast. Esile tuleb tuua, et Kaitseväe juhataja ei soovinud hukka mõista neid, kes on lahkunud mobilisatsiooni eest välismaale, vaid ütles, et on rõõmus, kui näeb neid inimesi varsti armee ridades ning on valmis korraldama nende ettevalmistust ka välismaal.