Nädal karikatuuris: keskerakondlaste uued vigurid ja vembud, olümpia ning Putin

ESMASPÄEV, 26.02: EV 100 on läbi, nüüd võib lõdvaks lasta. «Saja-aastane Eesti riik ei tohi olla, nagu saja-aastane inimene, kelle füüsiline keha teeb läbi pöördumatuid muudatusi, mille tõttu on teadvus ümberringi toimuva suhtes ükskõikne,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas .

TEISIPÄEV, 27.02: olümpia on läbi. «Tundub, et Pyeongchangi järel oleme mitmes mõttes lootusrikkamad kui pärast Sotšit,» nenditakse Postimehe juhtkirjas .

KOLMAPÄEV, 28.02: pätid on segaduses. «Ratase valitsus on sellega üles näidanud austuse puudumist põhiseaduse vastu. Tallinnas, kus Keskerakond on 2001. aastast ainuvõimu nautinud, on korduvalt demonstreeritud, et elatakse, nagu kriminaalidel kombeks öelda, «po ponjatijam» ehk mingite enda kehtestatud reeglite järgi, mis on konfliktis kehtiva kirjutatud ja kirjutamata õigusega,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.