Juhtkiri: head majanduskasvu, Eesti!

Tõepoolest, mis võiks olla vaba riigi 100. sünnipäeval parem kingitus: Eesti majanduskasv ja ettevõtete eksport oli viimase kuue aasta kiireim. Kasv on suurem kui Lätis (4,5 protsenti) ja Leedus (kasv 3,8 protsenti). Meie majandus on väike ja avatud ning näitajaid tõukab tagant soodne keskkond, väliskonjunktuur. Hästi läheb Eesti peamistel partneritel, globaalne nõudlus püsib üldiselt kõrge. USAs on IT-buum, mõnes teises riigis lõhnab kinnisvarabuumi järele, üldiselt edeneb aga iga valdkond.

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni meelest peaks valitsus nüüd suutma tekitada eelarve ülejäägi. Heal ajal säästmine ei ole oluline mitte ainult riigile, vaid igale leibkonnale. Ettevõtja Priit Alamäe pelgab, et praegune pidu asendub kasvu taandudes kibeda pohmelusega – ettevõtete likviidsus kuivab kokku. Ettevõtjail tuleks mõelda, kuidas tootlikkust tõsta, sest selle osa kasvus on väike.

Kuid erakondadele läheb siiski korda riigipiruka täidis. Eestis seisavad aasta pärast ees riigikogu valimised ning juba jagatakse taevamannat kasvava õhinaga ümber. Otsesõnu võime üsna kindlad olla, et viimase paari korraga võrreldes antakse heldeid ja toekaid valimislubadusi. Jutud pensioni järsust tõusust on selle jäämäe väike pinnale kerkinud nukk.

See tähendab, et lisaks lubadustele tuleb valimisplatvormidest nõudlikult otsida ridu, kus räägitakse neist ideedest ja võimalustest, mis aitavad meil stabiilset majanduskasvu säilitada. Et ei oleks nii, et täna on käsi kullas, homme aga mõni teine koht mullas. Viieprotsendist kasvutaset me pikas perspektiivis hoida ei suuda, iga poliitilist tahet maksulaekumine ei lapi.