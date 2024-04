MARTIN EHALA Ülbe hoolimatus lõpeb krahhiga

Eesti on üldiselt väga vastuvõtlik demokraatliku maailma väärtuste suhtes, ning Euroopa ja teiste eesrindlike riikide eeskuju on olnud tugevaks argumendiks ka meie seadusemuudatuste algatamisel. Mingi imelik anomaalia on aga e-valimistega, mille puhul ignoreeritakse demokraatia kogemusi täiesti, ning püütakse valimiste usaldatavust veelgi õõnestada m-hääletuse seadustamisega.