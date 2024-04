Väljaanne Politico avaldas eile info, et USA kavandab uut, ligi kuus miljardit dollarit maksvat sõjalise abi tarnet Ukrainale. See oleks kõige suurem ühekordne abipakett, mida USA selle sõja jooksul Ukrainale andnud on. Politico andmetel sisaldab see Patrioti õhutõrjesüsteemi laskemoona, igat sorti muud laskemoona, droonivastase võitluse vahendeid ning õhk-õhk klassi rakette.