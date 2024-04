JUHTKIRI Vanad tõved naasevad

Meil on e-riik, meil on terviseportaal ja digiretseptid. Ei tohiks olla raske saata lapsevanematele meeldetuletusi, kui nende laps on vaktsineerimata.

Eesti vaktsineerimisstatistika näitab selgeid ohumärke. Kui kümmekond aastat tagasi oli Eesti laste vaktsineerimisega hõlmatus 95 protsenti, siis nüüd jääb see sõltuvalt vaktsiinist 73 ja 85 protsendi vahele. See tähendab, et halbade juhuste kokkulangemisel ei pruugi Eesti igavesti lastehalvatusevabaks piirkonnaks jääda.

Kui see nii läheb, siis on see otsene koroonapandeemia tagajärg, kui tekkisid valjuhäälsed kogukonnad, kes hakkasid ühiskonda vaktsineerimise suhtes kahtlusi külvama.

Aga näpuga näitamine ei ole lahendus. Me peame kaitsma neid, kes ennast ise kaitsta soovivad – näiteks neid lapsi, keda vanemad soovisid vaktsineerida, kuid kes olid haiged ja kellel see edasi lükati. Ja hiljem lapsevanemad lihtsalt unustasid. Lapsevanematel on piisavalt asju, mille peale mõelda.

Meil on e-riik, meil on terviseportaal ja digiretseptid. Ei tohiks olla raske saata lapsevanematele meeldetuletusi, kui nende laps on vaktsineerimata. Praegu on nii, et mõned perearstid teevad seda ja mõned ei tee. See võiks olla terviseameti ülesanne.

Samuti saame lapse täisealiseks saamisel talle meelde tuletada, kui tema vanemad on jätnud ta vaktsineerimata. Koos riskide selgitamisega. Täiskasvanud inimene teeb ise oma valikud ja vastutab ise nende eest. Sama teeb täiskasvanud ühiskond.