Juhtkiri: Keskerakonna vanad rehad

Korruptsiooni levimise põhjus pole mitte ainult inimlik ahnus, vaid ka eeskuju. Kehtib põhimõte «Tee, nagu mina ees teen». Ülemus annab niimoodi otseselt eeskuju oma alluvatele, sest kui näiteks tema peaks hakkama varastama või võimu muud moodi kuritarvitama, siis on ebatõenäoline, et keegi tema alluvatest või abilistest sellest teada ei saa. Ning sellisel juhul on viimastel kaks võimalust: kas «koputada» või ise samasuguseks muutuda.

Ent kõige lihtsam on võtta eeskuju ja talitada nõnda, nagu teevad need, kes ametiredelil kõrgemal. Nõnda tekibki suletud ring, milles on lihtsam oma positsiooni kuritarvitada kui see kuritarvitamata jätta. See on tõenäoliselt ka kogu selle loo moraal: noor inimene järgis lihtsalt võõrast ja kahjulikku eeskuju. Jüri Ratas aga võib edasi rääkida uuest ja puhastunud Keskerakonnast. Idamaades on selle kohta üks tabav vanasõna: ütle «halvaa» nii mitu korda, kui soovid, suu sellest ikka magusamaks ei lähe.