Juhtkiri: saja-aastane Eesti

Need sada aastat pole Eesti maale ja rahvale olnud kerged. Meie riik sündis ja hiljem taassündis väga keerulistes oludes, kus peale julguse riskida ja pidada oma eesmärkide saavutamiseks võitlust – mis seal salata – oli tarvis ka õnne. Kui 1918. aasta lõpus lähenesid punaarmeelased Tallinnale, küsiti Ajutise Valitsuse juhilt Konstantin Pätsilt, mida ta kavatseb teha, kui need kohale jõuavad. «Võtan ise püssi kätte ja lähen punastele Lasnamäele vastu,» vastas Päts ilma pikema kõhkluseta. Sellist meelekindlust ja mehisust, nagu oli Eesti juhtidel 1918–1920, jääb üle soovida ka tänastele ning homsetele Eesti juhtidele. Kui seda leidub, siis võib meie maa julgelt järgmisesse aastasatta sammuda.

Proovilepanekuid on selle saja aasta jooksul olnud teisigi. Esialgu ei tahtnud maailma suurvõimudest keegi tunnustada Eesti rahva õigust iseseisvusele. See tunnustus tuli alles hiljem. Võib öelda, et sõdadevahelisel ajal kukkus Eesti demokraatiaeksamil läbi, kui siin 1934. aastal tuli võimule siidikinnastes diktatuurirežiim. Seda viga ei ole taasiseseisvunud Eestis korratud ning meie edu viimasel veerandsajandil stabiilsete demokraatlike institutsioonide loomisel ja majandusvallas võib tuua eeskujuks teistele Ida-ja Kesk-Euroopa maadele.