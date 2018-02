Juhtkiri: põhiseadusvastane sehvt

Valitsuse neurootiline rapsimine toimub ka kirikutele mõeldud kaheksamiljonilise rahasüsti ümber, mis on mõeldud okupatsioonikahjude katteks. Üldse on mõistetamatu, miks peab ohver hüvitama okupatsioonide ja sõjaga tekitatud kahju. Ideaalis tuleks kõik pretensioonid esitada riigile või riikidele, kes on võtnud enda kanda Eestit okupeerinud riikide kohustused ja tunnistanud end nende õigusjärglasteks. Kuid see selleks. Möödunud aasta detsembris tehtud valitsuse otsus on vastuolus meie enda põhiseadusega. Sellise seisukoha on võtnud õiguskantsler Ülle Madise, kuna valitsus on haaranud õigused, mis peaksid põhiseaduse järgi kuuluma riigikogule.

Ratase valitsus on sellega üles näidanud austuse puudumist põhiseaduse vastu. Tallinnas, kus Keskerakond on 2001. aastast ainuvõimu nautinud, on korduvalt demonstreeritud, et elatakse, nagu kriminaalidel kombeks öelda, «po ponjatijam» ehk mingite enda kehtestatud reeglite järgi, mis on konfliktis kehtiva kirjutatud ja kirjutamata õigusega. Kui tegemist on teadliku katsega õigusnihilismi riigi tasandil legitimeerida, siis on see äärmiselt kahetsusväärne.