Hillar Petersen ⟩ Hoolimata Eesti perehüvitiste tõusust lähevad loodrid ikka Rootsi

Fjuki peretoetuste kriitika sisaldas mitmeid ajakirjanduses korduvalt kajastatud küsimusi, näiteks võrdsus ja vajaduspõhisus. Nendel ma siin ei peatu, kuna neid on juba palju käsitletud ja olen ka ise samal teemal pikemalt kirjutanud ( ERR, 23. august 2022 ). Lähemalt vaatlemist vajab aga Fjuki mure, et suurenenud peretoetused hakkavad Eestisse meelitama Euroopa-väliste juurtega sisserändajaid, kes tekitavad siin kõiksuguseid sotsiaalseid probleeme, just nagu Rootsis.

Kas Fjuki hirmudel on alust? Lühike vastus on, et loogiliselt võttes pole lähitulevikus näha massilist immigrantide sissevoolu mujalt Euroopa Liidust Eestisse. Kuigi lasterikka pere toetus kasvas märkimisväärselt, on see kõrvutatuna kõiksuguste lääneriikides pakutavate sotsiaaltoetustega ikkagi väike.