JUHTKIRI ⟩ Seksikate sissetung

Nüüd on need seksikad mehed kohal ja sõidavad taksot, kuid ei ole väga sageli pärit ELi maadest. Ka raskendab nendega suhtlemist asjaolu, et enamasti ei oska nad üldse eesti keelt, mis peaks ometigi olema teenindussektoris välistatud.

Paradoksaalsel kombel seisab ka nende õiguste eest (me ei räägi küll õigusest olla umbkeelne) justnimelt EL. Märtsis võttis EL vastu direktiivi, mis nõuab platvormitöötajatele, näiteks Bolti taksojuhtidele, töölepinguid ja sellest tulenevaid sotsiaalseid hüvesid. Seni on Bolt, nagu ka teised platvorme pakkuvad ettevõtted, deklareerinud, et nende platvormidel tegutsejad ei ole tegelikult ettevõtete töötajad, vaid on iseseisvad füüsilisest isikust ettevõtjad. Nad peavad ise oma sotsiaalsete garantiide ja maksudega tegelema, see ei ole ettevõtete mure.

Õigusriik peaks kohtlema turuosalisi võrdselt ja seisma elementaarsete kvaliteedistandardite eest, et seksikad mehed oskaksid eesti keelt.

Aga kelle mure see siis on? Kui nende inimeste tausta süveneda, siis tekib küsimusi veel: kuidas on nad Eestisse sattunud, kas nad suudaksid täita (takso)litsentsi saamiseks vajalikke nõudeid, sealhulgas keeleoskust, ja millal nad viimati mingeid makse maksid?