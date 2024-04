Lugesin Postimehest huviga oma hea vana kaasteelise ja sõbra Heido Vitsuri pikka ja põhjalikku lugu. Olen temaga üsna mitmes punktis ühte meelt. Arvan samuti, et rahvastikuareng on märksa olulisem kui mõneaastane majanduse langus. Väga õige on ka see Heido mõte, et muretsema peab eesti rahvuse, mitte Eesti pinnal elava rahvastiku arvukuse pärast. Kuid ehmatav oli loole pandud pealkiri ja ennustus eesti rahvuse hääbumise kohta.