RAINER SAKS ⟩ Venemaa asub takistama uue relvaabi saabumist eesliinile

Seega on väga raske mõistatada, mis oli see vaevu märgatav joon, millest kodanik Ivanov üle astus. Venemaal on see arest juba põhjustanud spekulatsioone, et tegemist on rünnakuga kaitseminister Šoigu vastu. Sellist järeldust praeguse info pealt veel tegema ei kiirustaks. Kui Putin mingil põhjusel otsustas sellise vahistamise teha, siis peaks mõne aja jooksul ka tema alamatele selgeks saama, milliseid mängureegleid rikuti.