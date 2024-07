Saksamaa valitsuse juht on hakanud kõnelema vajadusest taastada sõja järel relvastuskontrolli mehhanismid, et vältida lõputut võidurelvastumist ning seeläbi vähendada ka suure sõja ohtu. Ühtpidi tingib seda Saksamaa sisepoliitika, sest traditsiooniliselt leidub seal poliitikuid, kes on USA sõjalise võime suurendamise vastu Saksamaal ning see põhjustaks praegusele Saksamaa valitsuskoalitsioonile raskusi.