MARGUS PARTS Harris tegi nädalaga seda, mida Biden ei suutnud nelja aastaga

Bideni nädalataguse otsuse järel loobuda teiseks ametiajaks kandideerimisest on TikTok ja teised ühismeediakanalid plahvatanud Harrise-teemalise sisuga. Kaadrid Harrisest tantsimas või tema ema manitsussõnad «Kas te olete kookospuu otsast kukkunud?» on läinud ringlusse lugematute meemide ja lühivideotena, mis jõuavad uudisvoogu ilma otsimatagi. TikTok on varem olnud Donald Trumpi ja tema toetajate pärusmaa, mis võimaldas ekspresidendi kampaanial jõuda noorema valijaskonnani. Paljuski seetõttu, et Trump on «meemitav» – teisisõnu öeldes isikupärane. Olgugi Biden kui hea president tahes, säärast X-faktorit tal ei ole.