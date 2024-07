JUHTKIRI Olümpia: sõda või rahu

Nendest kahest näitest peaks piisama, et mitte hellitada olümpiamängude ja üldse spordi suhtes üleliigseid lootusi. Olümpiamängud on rahuprojekt ainult nende silmis, kelle eesmärgiks on ka ilma nendeta rahu. Nendele, kelle eesmärk on sõda, on ka olümpiamängud sõjaprojekt.

On hea, et need on juba neljandad olümpiamängud, kus me ei näe Venemaa lippu ega kuule Venemaa hümni. Kuid oli andestamatu viga lubada Venemaal korraldada 2018. aasta jalgpalli MM. Viga oli ka see, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee taganes algsest otsusest keelata Pariisi olümpiamängudel üldse Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine. Väidetavalt oli selle taga Putini ähvardus, et vastasel korral teeb ta kõik, et rahvusvaheline olümpialiikumine hävitada.