NÄDALA NÄGU Olen Vladimir Svet, teie uus taristuminister

Eestil pole ammu vene emakeelega ministrit olnud. Sveti ministripõlv algas aga 2018. aasta intervjuu lahkamisest, kus ta noore keskerakondlasena oli koduparteile iseloomulikult udutanud Krimmi okupeerimise teemal. Poliitik hajutas kahtlused, öeldes, et Krimm on Ukraina, Venemaa on agressor, Putin on kurjategija.