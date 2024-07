Meil oleks vaja appi dr Younan Nowzaradani taolist meest, kes tegeleb Ameerika tõsieluseriaalides ülekaaluliste inimestega. Tema arvates peab inimene enne kirurgilist sekkumist suutma ise oma elu muuta. Paraku näeme sageli dr Now’d istumas hiiglasliku liikumisvõimetu patsiendi voodi kõrval ning kurjustamas: «Te olete jälle salaja söönud!»

Piltlikult öeldes peaks Eesti riik lõpetama salasöömingud; parafraseerides Lauri Saatpalu üheksakümnendate hitti, tuleb riigimeestel lõpetada salaja põõsas liha söömine. See tähendab, et tuleb käia nii inimeste sõnade kui tegude järgi – sõnadele karmidest kärbetest peavad järgnema teod.

Ning mitte üksnes peretoetuste kärpimine, mis on võtmine kõige nõrgemalt. Me kuuleme viimasel ajal palju juttu solidaarsusest, et kõik peavad püksirihma pingutama. Tore, aga siis tahaks näha riigijuhtide isiklikku eeskuju ning mitte üksnes PR-võtmes ilusa ilmaga jalgrattaga sõitmise näol.

Meie avaliku sektori palgad on justkui püha lehm, mida pole juletud juba aastaid puutuda. Loomulikult ei kõnele me siin päästjatest või politseinikest, keda on jäänud aasta-aastalt üha vähemaks. Me räägime ministeeriumitest ja riigiametitest, nende suvepäevadest, kulukast eelarvearutelust mõisas, uue ministrikoha loomisest raskel hetkel.

