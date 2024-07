Eesti delegatsioon jõudis 26. juulil 1994 Moskvas Venemaaga kokkuleppele vägede väljaviimises. «Kohtumisel Vene ja Eesti riigipeade vahel on pikk eellugu, seal on palju koomilisi detaile ja lõbusaid sissevaateid Eesti ja Vene diplomaatiasse, aga tegelikult on lugu naljast kaugel. Vene vägede lahkumisega lõppes õuduste ajastu, mis sai alguse Vene vägede saabumisega Eestisse 1939. aasta septembris nn baaside lepingu alusel,» ütles toonane välisminister Jüri Luik Postimehele.