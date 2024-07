NÄDALA NÄGU Valitsus on rahaküsijate nägu

Me ei räägi praegu heaoluühiskonna järgmisest faasist, vaid kriisidest ja eksistentsiaalsetest muredest, mistõttu on muidugi tore näha, et Reformierakonna esimees Kristen Michal kogub makse ühiselt Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsaga. Pealegi on suurem osa maksutõusu nüüd pakitud julgeolekumaksu sildi alla ning on piiratud lõpptähtajaga. Me muidugi ei tea, kui kaugel on meist sõda ja milline Eesti riigieelarve olukord 2028. aasta lõpus, kui see lisaraha küsimine peaks lõppema. Kehvade olude jätkumisel tõenäoliselt maksud jäävad.