JUHTKIRI Otsime suuri tegijaid

Teiseks tahab Postimees tõsta esile, et Eesti pole vaid Tallinn. Kui esimene debatt toimus Tartus, siis teine debatt toimub 2. mail Narvas TÜ Narva kolledžis ning kolmas debatt 16. mail Pärnus keskraamatukogu rippsaalis. Tallinnas leiab aset alles viimane debatt 23. mail, toimumiskohaks Postimehe meediamaja galerii.

Kordame siinkohal Postimehe 11. aprilli juhtkirjas öeldut: «Kampaanias tuleks vältida munitsipaalteemasid ja sisepoliitilisi teemasid, mis ei ole ELi pädevuses, ehkki võib ennustada, et valimised kujunevad usaldushääletuseks valitsusele. Sellele vaatamata on vaja silmas pidada suurt sihti: Eesti julgeoleku- ja majandushuve. Lisaks NATO-le on EL vaatamata oma mitmetele probleemidele meie teine kindlus, kuhu kuulumise privileegi Lennart Meri ja teised tema põlvkonna Eesti riigimehed välja võitlesid.»