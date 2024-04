AHTI KALLIKORM ⟩ Sellise ettepaneku heakskiitmisel lakkab auto sisuliselt olemast eraomand

Viimased aastad on eurooplastele mõjunud mõnevõrra kainestavalt – tasapisi hakatakse mõistma nii idast lähtuva sõjaohu tõsidust kui seda, et emotsioonidel põhinev rohepööre on omandamas pea kommunismiga sarnanevat põlgust eraomandi ja turumajanduse suhtes. Samas leidub nii Euroopas kui Eestis hulgaliselt eluvõõraid kisakõrisid, kelle tarmukad idiotismipuhangud võivad meile kõigile ebamõistlikult kalliks maksma minna.